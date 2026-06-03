Дмитрий Бирюков назначен главой орловского управления судебного департамента

На должность начальника управления судебного департамента в Орловской области назначен бывший прокурор Советского района Орла Дмитрий Бирюков. Коллективу управления его представили 1 июня. Об этом сообщили в Орловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что назначение прошло в соответствии с приказом генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадия Лопатина от 27 мая. Господин Лопатин лично представил Дмитрия Бирюкова.

По данным региональной прокуратуры, исполняющим обязанности прокурора Советского района Орла сейчас является Владимир Корнеев.

«Ъ-Черноземье» сообщил о согласовании господина Бирюкова на пост главы судебного департамента в середине мая. Решение приняли на внеочередном заседании совета судей Орловской области. Ранее начальником управления в течение 16 лет был Борис Величкин, который ушел с должности в апреле этого года.

Денис Данилов