В Ставропольском крае перекрыли участок трассы из-за разлива реки

В Буденновском округе Ставрополя временно ограничили движение транспорта на участке дороги Архангельское – Плаксейка. Причиной стало подтопление проезжей части после подъема уровня воды в реке Кума, сообщили в госавтоинспекции региона.

Под водой оказался участок трассы со второго по третий километр. Подтопление произошло из-за обильных осадков, которые в последние недели наблюдаются на территории Ставропольского края. Повышение уровня воды привело к выходу реки на дорогу.

«О возобновлении движения на автодороге будет сообщено незамедлительно», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мария Хоперская