Роспотребнадзор: почти в половине проб воды в Новошахтинске превышены нормы

В Ростовской области самая некачественная питьевая вода по санитарно-химическим показателям оказалась в Новошахтинске. Там нормы нарушены почти в половине проб (41,5%). Об этом говорится в ежегодном отчете регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На втором месте по санитарно-химическим показателям расположился Каменск-Шахтинский с долей некачественных проб 32,7%, тройку замыкает Азов (18,7%). Далее следуют Таганрог (8%) и Шахты (3,2%). Самая чистая вода по этому показателю в Ростове — всего 1% несоответствий.

Отдельно оценили качество горячей воды. Хуже всего ситуация в Новошахтинске, где 80% проб не соответствуют санитарно-химическим нормам. Далее следуют Новочеркасск (18,8%), Каменск-Шахтинский (6%), Батайск (4,5%), Шахты (3,3%) и Ростов (2,5%). По микробиологии горячей воды лидируют Таганрог (11,9%) и Донецк (3,3%).

В целом по области количество нарушений санитарно-химических норм в питьевой воде за год снизилось с 17% до 15%, при этом проблема остается острой.

Мария Хоперская