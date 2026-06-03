Прокуратура через суд добилась выделения долей детям в селе Камбулат

Прокуратура Петровского района проверила исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних. В пресс-службе ведомства сообщили, что жительница Туркменского округа приобрела жилое помещение в селе Камбулат, использовав средства материнского (семейного) капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спустя полгода после оформления прав на недвижимость, женщина так и не выделила доли троим своим детям, зарегистрировав объект только на себя. Прокурор обратился в суд с иском, настаивая на том, чтобы обязать мать в течение трех месяцев оформить жилье в общую собственность и определить по соглашению долю каждому члену семьи.

Требования прокурора были удовлетворены. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

Мария Хоперская