Главные новости за 3 июня. Сочи

В Сочи официально стартовал купальный сезон. По данным на 3 июня, температура воды у побережья достигла +18 градусов.

Жительница Сочи не смогла оформить право собственности на купленный недострой, и местные суды ей отказали — но теперь итоговое решение может быть иным. Верховный суд РФ разобрался в деталях и отправил дело на новое рассмотрение, попутно указав на ошибки нижестоящих инстанций.

В Сочи решили расширить сеть зарядных станций для электромобилей, но столкнулись с привычной проблемой — места под них занимают обычные машины. Очередной рейд уже показал результат: 12 авто отправились на спецстоянку, а их владельцам выписали штрафы.

На федеральной трассе под Сочи после 18 месяцев ремонта наконец восстановили движение — там боролись с оползнем, который разрушил почти 1,5 тыс. кв. м дороги. Сложности добавляли дожди, близость железной дороги и даже курортный сезон, но сейчас езда вернулась к прежней схеме, хотя работы по благоустройству ещё не закончили.

На ПМЭФ-2026 подписали соглашение о строительстве в Сочи трёхуровневого ресторана за 1 млрд рублей, объект появится на участке почти в 4,7 тыс. квадратов. Завершить проект планируют к 2029 году, там обещают создать почти 60 рабочих мест, но пока не уточняют, где именно это будет и что ещё скрывается за многофункциональным пространством.

С 12 июня между Сочи и Геленджиком снова запустят «Комету-120М». Судно будет ходить ежедневно, а время в пути составит 3,5–4 часа.