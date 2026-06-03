Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 4 июня

Австралийский доллар 52,7178
Английский фунт 98,8085
Белорусский рубль 26,1447
Гонконгский доллар* 93,5744
Дирхам ОАЭ 19,9710
Доллар США 73,3436
Евро 85,1243
Индийская рупия** 76,5755
Казахстанский тенге** 14,8725
Канадский доллар 57,6835
Китайский юань 10,8262
СДР 100,4118
Сингапурский доллар 61,5404
Турецкая лира* 15,9854
Украинская гривна* 16,5377
Шведская крона* 78,9265
Швейцарский франк 99,7992
Японская иена** 45,8512
x

*За 10. **За 100.