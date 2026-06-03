Официальные курсы валют ЦБ на 4 июня
|Австралийский доллар
|52,7178
|Английский фунт
|98,8085
|Белорусский рубль
|26,1447
|Гонконгский доллар*
|93,5744
|Дирхам ОАЭ
|19,9710
|Доллар США
|73,3436
|Евро
|85,1243
|Индийская рупия**
|76,5755
|Казахстанский тенге**
|14,8725
|Канадский доллар
|57,6835
|Китайский юань
|10,8262
|СДР
|100,4118
|Сингапурский доллар
|61,5404
|Турецкая лира*
|15,9854
|Украинская гривна*
|16,5377
|Шведская крона*
|78,9265
|Швейцарский франк
|99,7992
|Японская иена**
|45,8512
*За 10. **За 100.