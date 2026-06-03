Число погибших в ДТП с грузовиком в Дагестане увеличилось до двух человек

В аварии с грузовиком в Дагестане погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ДТП произошло 3 июня на автодороге «Астрахань — Махачкала». 35-летний житель Буйнакска, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате автоаварии водитель «Приоры» и его 34-летняя пассажирка, скончались на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое детей — пассажиров «Приоры» в возрасте от 5 до 13 лет, а также водитель и двое пассажиров «Лады Калины» 42 лет и 66 лет.

Мария Хоперская