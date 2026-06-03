«Ситно» направит 1,2 млрд рублей на модернизацию трех челябинских площадок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров компании «Урал — Ситно» Павел Журавский подписали три соглашения о модернизации трех производственных площадок организации. Общий объем инвестиций превысит 1,2 млрд руб., будет создано более 170 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый проект включает в себя реконструкцию элеватора Буранного мощностью 120 тыс. т в Агаповском округе. Завершение планируется в 2026 году. На модернизацию направят 350 млн руб. Второй проект — строительство элеватора на 30 тыс. т в Нагайбакском округе стоимостью 720 млн руб. Работы планируется закончить в 2028 году. По третьему соглашению будет модернизирован хлебозавод №2 за 163 млн руб. — установлены две новые линии по производству слоеных тестовых блоков и рустикальных хлебов. Работы на объектах уже начаты, открыты кредитные линии в рамках льготного кредитования.

Виталина Ярховска