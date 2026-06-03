Стройку худшколы в белгородском Губкине продолжит местный «Кмастрой» за 91 млн

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» заключило контракт на четвертый этап строительства детской художественной школы в Губкине Белгородской области с местным ООО «Кмастрой». Компания стала единственным участником аукциона. Стоимость соглашения равняется начальной и составляет 91 млн руб. Предыдущие три этапа ремонта выполнял один из владельцев «Кмастроя» — индивидуальный предприниматель Дмитрий Сапрыкин. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По условиям контракта, подрядчик до 15 сентября должен сделать кровлю, смонтировать перегородки и ограждения, отделать первый и второй этажи, устроить вентиляцию (вытяжную и противодымную), кондиционирование, локальную вычислительную сеть и телефонию. Кроме того, требуется установка пожарной сигнализации с оповещением, поставка и наладка лифта, а также монтаж музыкального оборудования. Гарантия — пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Кмастрой» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в октябре 2012 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Дмитрий Сапрыкин, ему же принадлежат 50% долей общества. Остальные 50% — у Анатолия Сидоренко. Выручка компании в 2025 году составила 488 млн, убыток — 37 млн руб.

По данным портала госзакупок, строительство детской художественной школы в Губкине ведется с 2023 года. Контракты на предыдущие три этапа в общей сложности стоили властям 505,8 млн руб. При этом соглашение на первую очередь строительства за 90 млн руб. было расторгнуто по договоренности сторон в октябре 2024 года «в связи с уменьшением объемов работ». В то же время стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 87,9 млн руб.

Кабира Гасанова