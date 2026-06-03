Ставропольца осудили на восемь лет за покушение на сбыт метадона

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимый извлек из тайника, организованного неустановленным лицом, 33 полимерных свертка с наркотическим средством метадон. Он хранил их при себе для последующего сбыта до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Мария Хоперская