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В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов жителям и гостям района необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, кладовой, коридоре. На улице можно спрятаться на подземной парковке, в подземном пешеходном переходе или на цокольном этаже ближайшего здания.

Алина Зорина

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