В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов жителям и гостям района необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, кладовой, коридоре. На улице можно спрятаться на подземной парковке, в подземном пешеходном переходе или на цокольном этаже ближайшего здания.

Алина Зорина