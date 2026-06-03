В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В период действия угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов жителям и гостям района необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, кладовой, коридоре. На улице можно спрятаться на подземной парковке, в подземном пешеходном переходе или на цокольном этаже ближайшего здания.