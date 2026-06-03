Морское сообщение между Сочи и Геленджиком возобновится в июне

С 12 июня между Сочи и Геленджиком возобновят регулярное морское сообщение. Ежедневные рейсы будет выполнять скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета-120М», сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, запуск маршрута позволит повысить транспортную доступность между двумя популярными курортами Краснодарского края как для жителей, так и для туристов. По его словам, морское сообщение дает возможность совершать поездки и экскурсионные туры без пересадок, сокращая время в пути и снижая нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Отправление судна из Геленджика запланировано на 08:00, из Сочи — на 15:00. Для посадки пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность. Регистрация и посадка начинаются за 30 минут до отправления.

«Комета-120М» рассчитана на перевозку до 120 пассажиров и способна развивать скорость свыше 60 км/ч. Время в пути между курортами в зависимости от погодных условий и состояния моря составляет от 3,5 до 4 часов. Судно оборудовано системой кондиционирования воздуха, а пассажирские салоны оснащены креслами авиационного типа. При изготовлении интерьера использовали вибропоглощающие материалы, что позволяет снизить эффект укачивания во время путешествия.

В администрации Сочи подчеркнули, что развитие морских пассажирских перевозок остается одним из направлений повышения транспортной доступности Черноморского побережья.

Кроме того, с 15 мая 2026 года возобновили морское сообщение между Сочи и Сухумом. Рейсы на судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» выполняют по пятницам и воскресеньям. Отправление из Сочи осуществляется в 09:00, обратный рейс из Сухума — с прибытием в Сочи в 18:30. Маршрут будет действовать до октября с учетом погодных условий.

Поскольку рейс между Сочи и Сухумом является международным, пассажирам необходимо прибывать в порт не менее чем за 1 час 15 минут до отправления для прохождения пограничного и таможенного контроля, а также иметь документы, необходимые для пересечения государственной границы.

Мария Удовик