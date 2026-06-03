Два полигона в Дагестане планируют сдать в 2026 году

В Дагестане до конца 2026 года планируют сдать два полигона для ТКО. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Джамбулат Хатуов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года в Кумторкалинском районе ввели в эксплуатацию полигон захоронения непригодных для переработки отходов производительностью 300 тыс. тонн в год. Концессионер занимается получением лицензии и комплексного экологического разрешения, объект передан в собственность республики. В декабре 2025 года завершилось строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год в Дербентском районе. Подрядчик приступил к финальному этапу — устройству твёрдых асфальтовых покрытий и озеленению.

В Карабудахкентском районе на мусоросортировочном комплексе мощностью 500 тыс. тонн возведены основные здания и сооружения, проложены подземные инженерные сети, смонтированы и апробированы очистные сооружения и основное технологическое оборудование. Начались работы по устройству твёрдых покрытий. Планируемый срок завершения — август 2026 года. В Хасавюртовском районе на площадке мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год построены каркасы основных зданий, вся спецтехника и оборудование приобретены. Они готовы к монтажу после завершения устройства бетонных полов в цехе. На полигоне в том же районе производительностью 150 тыс. тонн в год возведены административно-бытовой корпус и пруд-накопитель. Завершить строительство объектов в Хасавюртовском районе планируется в декабре 2026 года.

Полигон в Дербентском районе производительностью 120 тыс. тонн в год находится на стадии готовности основных зданий, сооружений и инженерных сетей. Его строительство намечено завершить в июле 2026 года.

Мария Хоперская