Т2 и ПСБ усилят розничные и продуктовые решения

Т2 и банк ПСБ договорились о комплексном развитии совместных продуктов. Партнерство охватывает две сферы сотрудничества: розничный бизнес и продуктовое направление. Одна из целей – улучшить сегменты таргетирования и обеспечить клиентам компаний более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Соглашение о запуске совместных программ лояльности и расширении сотрудничества подписали заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Партнеры объединят компетенции для продвижения финансовых продуктов и услуг, чтобы предложить розничным клиентам новые сервисы банка и связи.

По части розничного бизнеса стороны договорились усилить продвижение продуктов и услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий и инструментов для автоматизации продаж. В числе будущих продуктовых решений – интеграция мультиподписки MiXX в программу лояльности ПСБ.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

«Совместно с ПСБ мы переходим от точечного взаимодействия к системной синергии. Объединяем розничные каналы и синхронизируем продуктовые линейки, чтобы создавать более персонализированные клиентские пути и измеримые рекламные механики. Такая кооперация телеком- и финансового секторов позволит нам быстрее запускать востребованные сервисы, повышать конверсию и открывать новые коммерческие модели для потребителей и бизнеса».

Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ:

«Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных».

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2025 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов. В основе коммуникационной платформы Т2 – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть: в 2025 году Т2 построила рекордные 37 тыс. новых базовых станций.

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