В Челябинске «Модерн гласс» создаст производство промышленной переработки стекла

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ООО «Модерн Гласс» Михаил Дедович подписали соглашение о сотрудничестве по созданию производства промышленной переработки стекла. Договор заключили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предусматривает техническое переоснащение за счет приобретения нового оборудования и модернизации имеющихся производственных линий. Планируется, что на производстве, помимо переработки стекла, будут заниматься изготовлением стеклоизделий строительного назначения размером до 18 метров. Объем инвестиций в перспективе двух лет составит около 743 млн руб. Проект поможет создать 75 высокопроизводительных рабочих мест. Правительство региона будет содействовать его реализации.

Виталина Ярховска