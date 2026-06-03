В Челябинске появится детская академия хоккея «Красная машина» Романа Ротенберга

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между основателем детско-юношеской спортивной школы «Красная машина Юниор» Романом Ротенбергом и учредителем вновь создаваемой академии хоккея «Красная машина Челябинск» Азаматом Байсакаловым. Документ направлен на развитие хоккея в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Договор предполагает внедрение современных методик подготовки юных хоккеистов, обмен опытом между тренерскими штабами и открытие академии хоккея «Красная машина Челябинск». Сейчас в Челябинске существуют академия «Трактор» и несколько детско-юношеских школ и секций по хоккею. В Магнитогорске строится академия хоккея «Металлург». «Красная машина Юниор» управляет сетью хоккейных школ и академий, а также реализует образовательные программы для тренеров и специалистов.

Азамат Байсакалов — предприниматель, владелец ледового дворца «Айсберг», расположенного в поселке Садовый Сосновского округа, рядом с Челябинском. Хоккейная академия «Красная машина Челябинск» по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована 3 апреля нынешнего года в форме автономной некоммерческой организации. Директором АНО числится Ольга Алейникова, до недавних пор трудившаяся директором баскетбольного клуба ЧБК.