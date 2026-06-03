Крупные российские компании активно внедряют искусственный интеллект. Согласно отчету «Яков и партнеры», уже две трети предприятий используют нейросети. При этом стоимость обучения искусственного интеллекта чрезвычайно высока, поэтому созданием фундаментальных моделей занимаются всего несколько игроков. Крупнейшим остается «Яндекс». Он создал, в том числе, семейства YandexGPT, YandexART, YandexVLM и новое поколение Alice AI. Вторым ключевым игроком является «Сбер» — с Kandinsky и GigaChat. Аналитики отмечают, конкурируют лидеры не самими базовыми технологиями, а прикладными сервисами на их основе.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение. Оно разрешило компании «Нордлайн» провести сделку по приобретению 10% в уставном капитале ООО «Арктик СПГ 2», принадлежащих TotalEnergies.

Рост авиаперевозок, который наблюдался в начале года, весной сменился спадом. Как следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомились «Известия», в марте международный пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 0,7% год к году, а в апреле падение ускорилось до 3%. Для сравнения: в январе и феврале объем зарубежных перевозок, напротив, увеличился на 9 и 2% соответственно. На сокращение международного пассажиропотока повлиял ближневосточный кризис, дефицит провозных мощностей и общеэкономическая ситуация. Положение может улучшить перераспределение пассажиропотока на другие направления, а в долгосрочной перспективе — импортозамещение в авиапроме, полагают эксперты.