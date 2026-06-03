Во Всеволожске появится производственно-складской комплекс по переработке плоского проката и выпуску металлических конструкций. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании «УПТК-65» Александром Малышевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти построят металлообрабатывающий комплекс за 5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области В Ленобласти построят металлообрабатывающий комплекс за 5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

«Очень важно, что в это непростое время мы продолжаем поддерживать предприятия, которые вкладывают в развитие металлообработки, укрепление собственных производственных мощностей, создание стабильных рабочих мест — причем высококвалифицированных, интересных. Инвестиции вызывают уважение: 5 млрд рублей, 260 новых рабочих мест и очень короткий срок реализации»,— отметил Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Объем инвестиций в проект составит 5 млрд рублей. На новом предприятии планируется создать 260 рабочих мест.

Комплекс разместится на территории площадью 20 тыс. квадратных метров. После запуска предприятие сможет перерабатывать более 70 тыс. тонн металла ежегодно. Основными заказчиками продукции станут компании промышленного и строительного сектора.

Завершить реализацию проекта планируется в 2028 году.

Матвей Николаев