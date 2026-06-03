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В Ессентуках подпорная стена обрушилась на припаркованные машины

Из-за непогоды в Ессентуках подпорная стена на Лермонтова,144 упала на припаркованные рядом автомобили. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Владимир Крутников.

Фото: канал в Max главы администрации Ессентуков Владимира Крутникова

Фото: канал в Max главы администрации Ессентуков Владимира Крутникова

По данным господина Крутникова, сотрудники из управления архитектуры обследовали подпорную стену для дальнейшего укрепления по просьбе местных жителей. «Погода опередила все работы — сегодня часть стены обрушилась на припаркованные автомобили. Пострадало три авто»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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