В Ессентуках подпорная стена обрушилась на припаркованные машины

Из-за непогоды в Ессентуках подпорная стена на Лермонтова,144 упала на припаркованные рядом автомобили. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max главы администрации Ессентуков Владимира Крутникова Фото: канал в Max главы администрации Ессентуков Владимира Крутникова

По данным господина Крутникова, сотрудники из управления архитектуры обследовали подпорную стену для дальнейшего укрепления по просьбе местных жителей. «Погода опередила все работы — сегодня часть стены обрушилась на припаркованные автомобили. Пострадало три авто»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева