В Петербурге хотят запретить дублировать заявки о включении объектов в реестр памятников

Власти Санкт-Петербурга смогут отказывать активистам в повторных заявках на включение объектов в реестр культурного наследия. Соответствующий законопроект утвержден в первом чтении на заседании городского парламента в среду, третьего июня.

Документ был внесен губернатором Петербурга Александром Бегловым в первоочередном порядке. Как пояснил председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский, дубликаты заявлений искусственно затягивают процесс.

«Последствия такой практики хорошо известны. Например, из-за приостановки реконструкции станции метро "Фрунзенская" город понес убытки более чем на 38 миллионов рублей. Еще около 15 миллионов рублей составили потери, связанные с задержкой работ по благоустройству парка Академика Сахарова. И речь идет не только о финансовых расходах, но и о времени, которого порой критически не хватает для сохранения самих объектов»,— напомнил господин Бельский.

По его словам, предлагаемые изменения установят «разумный баланс». «Если появляются новые исторические сведения или ранее неизвестные обстоятельства, заявление по-прежнему может быть подано и будет рассмотрено. Но бесконечное дублирование уже рассмотренных обращений больше не сможет выступать инструментом для остановки необходимых работ»,— заключил он.

Поправки в документ будут вноситься в течение недели.

Отметим, что механизм, который предлагается ограничить, хорошо известен градозащитникам: когда они подают заявление о признании памятником здания, которое готовят к сносу, объект получает временную защиту. Пока заявку рассматривают, снос или другие работы проводить запрещено. После отказа КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга) в наделении здания охранным статусом активисты нередко подавали повторное аналогичное заявление, тем самым продлевая гарантии сохранности объекта. На практике этот механизм работает так, что им можно пользоваться сколько угодно раз.

Карина Дроздецкая