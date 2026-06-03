В Архангельской области стартовал сезон лесовосстановления

В Архангельской области начался весенний сезон лесовосстановления. По данным губернатора Александра Цыбульского, в регионе уже восстановлено 1,3 тыс. гектаров — 16% от годового плана. Основные работы придутся на май-июнь, до конца июня искусственное лесовосстановление проведут еще на 2 тыс. гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные работы придутся на май-июнь

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Основные работы придутся на май-июнь

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты используют сеянцы с закрытой корневой системой, что обеспечивает почти стопроцентную приживаемость. Всего в течение года в Поморье планируется восстановить лесные массивы на площади порядка 70 тыс. гектаров, в том числе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Помимо посадки, арендаторы участков реализуют меры по содействию естественному возобновлению лесов.

Кирилл Конторщиков