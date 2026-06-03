«Билайн бизнес» представил индекс деловой активности регионов

Аналитики «Билайн бизнес» провели исследование деловой активности регионов и отраслей России. На основе полученных данных эксперты представили новый индекс активности бизнеса во взаимодействии с клиентами через голосовые каналы связи. Для расчета учитывались объем входящих обращений, ширина круга контактов, длительность разговоров и стабильность коммуникационной нагрузки за последние шесть месяцев. Исследование показало, что, несмотря на активную цифровизацию, голосовая связь по-прежнему остается важнейшим элементом операционной деятельности во многих сферах экономики. Особенно это характерно для отраслей, где критически важны скорость реакции, подтверждение заказа, согласование деталей или решение нестандартных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокий уровень коммуникационной активности зафиксирован в таких сферах, как такси (80 баллов), транспорт и логистика (77,2 балла), телекоммуникации (74,4 балла), медицина (71,7 балла). Для этих отраслей звонок остается не дополнительным каналом взаимодействия, а частью самой услуги. Таким образом, каждый пропущенный звонок может напрямую влиять на выручку компании, приводя к потере заказа, брони или клиента.

Согласно исследованию, наиболее активные регионы по взаимодействию с клиентами через прямой контакт — Республика Ингушетия, Алтайский край, Пензенская область, Республика Алтай и Республика Мордовия. Эксперты отмечают, что высокий показатель индекса не связан с уровнем экономического развития региона, а отражает особенности клиентского поведения и структуру локальной экономики, где значительную роль играют сервисный бизнес и прямые коммуникации.

При этом Москва и Санкт-Петербург заняли 77-е и 78-е места соответственно. По мнению аналитиков, это связано с высокой степенью цифровизации клиентского пути: значительная часть взаимодействий в мегаполисах уже перешла в приложения, маркетплейсы, CRM-системы и онлайн-сервисы.

Один из ключевых выводов исследования — изменение роли коммуникаций в современной экономике. Если раньше связь воспринималась как вспомогательная функция, то сегодня она становится частью операционной модели компании. Особенно заметна эта тенденция в сегменте малого и микробизнеса, где скорость ответа клиенту напрямую влияет на продажи и лояльность. В связи с этим растет спрос на инструменты управления коммуникациями: виртуальную телефонию, интеграцию с CRM, обработку пропущенных обращений, голосовых ассистентов и аналитику звонков.

«Исследование показывает, что для микробизнеса коммуникации становятся не просто сервисом поддержки клиентов, а полноценным фактором конкурентоспособности. Сегодня предпринимателям важно не только привлекать клиентов, но и не терять контакт с ними на каждом этапе взаимодействия. Поэтому растет потребность в решениях, которые помогают бизнесу управлять коммуникациями системно: сохранять историю обращений, распределять нагрузку между сотрудниками и обеспечивать доступность компании независимо от того, кто принимает звонок. По сути, коммуникационная инфраструктура становится таким же важным элементом бизнеса, как платежные сервисы, логистика или маркетинг»,— отметила руководитель дирекции по работе с микробизнесом «Билайна» Валерия Орлова.

Таким образом, сегодня меняется формат взаимодействия бизнеса с клиентами. Там, где раньше достаточно было одного рабочего телефона, сегодня требуется полноценная система управления клиентскими контактами, способная поддерживать устойчивость бизнеса и качество сервиса независимо от масштаба компании.