«Билайн бизнес» представил индекс деловой активности регионов
Аналитики «Билайн бизнес» провели исследование деловой активности регионов и отраслей России. На основе полученных данных эксперты представили новый индекс активности бизнеса во взаимодействии с клиентами через голосовые каналы связи. Для расчета учитывались объем входящих обращений, ширина круга контактов, длительность разговоров и стабильность коммуникационной нагрузки за последние шесть месяцев. Исследование показало, что, несмотря на активную цифровизацию, голосовая связь по-прежнему остается важнейшим элементом операционной деятельности во многих сферах экономики. Особенно это характерно для отраслей, где критически важны скорость реакции, подтверждение заказа, согласование деталей или решение нестандартных ситуаций.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наиболее высокий уровень коммуникационной активности зафиксирован в таких сферах, как такси (80 баллов), транспорт и логистика (77,2 балла), телекоммуникации (74,4 балла), медицина (71,7 балла). Для этих отраслей звонок остается не дополнительным каналом взаимодействия, а частью самой услуги. Таким образом, каждый пропущенный звонок может напрямую влиять на выручку компании, приводя к потере заказа, брони или клиента.
Согласно исследованию, наиболее активные регионы по взаимодействию с клиентами через прямой контакт — Республика Ингушетия, Алтайский край, Пензенская область, Республика Алтай и Республика Мордовия. Эксперты отмечают, что высокий показатель индекса не связан с уровнем экономического развития региона, а отражает особенности клиентского поведения и структуру локальной экономики, где значительную роль играют сервисный бизнес и прямые коммуникации.
При этом Москва и Санкт-Петербург заняли 77-е и 78-е места соответственно. По мнению аналитиков, это связано с высокой степенью цифровизации клиентского пути: значительная часть взаимодействий в мегаполисах уже перешла в приложения, маркетплейсы, CRM-системы и онлайн-сервисы.
Один из ключевых выводов исследования — изменение роли коммуникаций в современной экономике. Если раньше связь воспринималась как вспомогательная функция, то сегодня она становится частью операционной модели компании. Особенно заметна эта тенденция в сегменте малого и микробизнеса, где скорость ответа клиенту напрямую влияет на продажи и лояльность. В связи с этим растет спрос на инструменты управления коммуникациями: виртуальную телефонию, интеграцию с CRM, обработку пропущенных обращений, голосовых ассистентов и аналитику звонков.
«Исследование показывает, что для микробизнеса коммуникации становятся не просто сервисом поддержки клиентов, а полноценным фактором конкурентоспособности. Сегодня предпринимателям важно не только привлекать клиентов, но и не терять контакт с ними на каждом этапе взаимодействия. Поэтому растет потребность в решениях, которые помогают бизнесу управлять коммуникациями системно: сохранять историю обращений, распределять нагрузку между сотрудниками и обеспечивать доступность компании независимо от того, кто принимает звонок. По сути, коммуникационная инфраструктура становится таким же важным элементом бизнеса, как платежные сервисы, логистика или маркетинг»,— отметила руководитель дирекции по работе с микробизнесом «Билайна» Валерия Орлова.
Таким образом, сегодня меняется формат взаимодействия бизнеса с клиентами. Там, где раньше достаточно было одного рабочего телефона, сегодня требуется полноценная система управления клиентскими контактами, способная поддерживать устойчивость бизнеса и качество сервиса независимо от масштаба компании.