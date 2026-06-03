«Это весомый эффект, который дают меры господдержки»

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с членом правления ВТБ Русланом Еременко ситуацию в секторе МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ FM» Фото: «Ъ FM»

— Будем говорить о малом и среднем предпринимательстве. Доля инвестиционных кредитов снижается в пользу оборотных. Насколько эффективны меры господдержки для малого и среднего предпринимательства, и стимулируют ли они инвестиции в производство?

— Традиционно доля оборотных кредитов всегда выше. Если посмотреть на прошлый год, я бы не сказал, что мы фиксируем заметное снижение инвестиционного спроса. В объемах это более трети нашего кредитного портфеля, цифра по-прежнему существенная. Система мер господдержки в нашей стране постоянно трансформируется исходя из текущих реалий и имеет такую архитектуру, которая обеспечивает комплексный, мультипликативный эффект.

Господдержка важна, ключевая ставка пока остается высокой, поэтому любые меры позволяют снизить процентную нагрузку на бизнес и развивать его более устойчиво. Они помогают: сегодня растет прибыль компаний, в сегменте SMB тоже, не сокращается количество рабочих мест, а по некоторым компаниям мы видим даже рост. В конечном итоге предприятие получает большую прибыль, фокусируется на развитии, отсюда и появляются новые инвестпроекты. Это связанный и достаточно весомый эффект, который дают меры господдержки.

— Можно ли сказать, что льготное финансирование оказалось особенно эффективным в сельском хозяйстве и туризме?

— Действительно, одним из наиболее наглядных примеров эффективных мер государственной поддержки является сельское хозяйство и его темпы развития. Согласитесь, еще 10-15 лет назад мы бы и представить себе не могли, что Россия станет устойчивым экспортером мяса — мы традиционно экспортировали зерно. Сегодня мы по широкому ассортименту сельхозпродукции являемся одним из ведущих экспортеров, прежде всего в дружественные страны. Это стало возможным благодаря мерам господдержки, в частности программе Минсельхоза №1528, которая оказала положительное влияние.

Импульс качественного и количественного роста получил и гостиничный бизнес. В России объективно не хватает туристической инфраструктуры: я много езжу по стране и вижу дефицит отелей и качественного сервиса. Программа №141 Минэкономразвития позволила существенно улучшить ситуацию в отрасли. Сегодня мы являемся провайдерами практически всех основных заявок на развитие туриндустрии по этой программе в сегменте малого и среднего бизнеса, и банк ВТБ активно в этом участвует.

Отмечу, что не только сельское хозяйство и туризм показывают рост: в промышленности мы также фиксируем увеличение инвестиций. В первую очередь это отрасли, связанные с импортозамещением, и компании, работающие в этом направлении. В целом мы видим, что госпрограммы оказывают устойчивый позитивный эффект на развитие различных отраслей.

— Я хотел бы остановиться на секторе недвижимости. Многие говорят о перегреве и сохраняющемся ажиотажном спросе. Есть ли опасения по поводу этого сегмента и строительной отрасли, особенно в регионах, где он активно развивается?

— Конечно, объективно спрос в этом секторе снизился. В первую очередь это связано с достаточно дорогой ипотекой: массового спроса, как в предыдущие периоды, сейчас нет. Но при этом я не скажу, что мы видим системные проблемы в отрасли — нет дефолтов, нет признаков явного кризиса.

Этому способствуют еще два фактора. Первый — недвижимость по-прежнему остается инструментом инвестиций и сбережений: ее рассматривают как альтернативу банковским вкладам и депозитам. Второй — значительный объем старого жилого фонда, который необходимо замещать. Поэтому объемы строительства по регионам не снижаются: мы это видим по клиентам и фиксируем рост в квадратных метрах.

Отдельно отмечу изменение подхода в строительной отрасли: клиенты все чаще переходят от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Речь идет не только о жилых квадратных метрах, но и о создании инфраструктуры — детских садов, школ, объектов спорта и отдыха. Мы активно участвуем в таких проектах. На полях форума мы подпишем соглашение по одному из них с Пермским краем. Подобные проекты мы видим и в других регионах — как в крупных, так и в малых городах.

— О клиентах хотелось бы спросить отдельно. В период высоких ставок у многих ухудшается кредитное качество. На что вы прежде всего обращаете внимание: на отрасль, кредитный профиль клиента или залоги? Что сейчас в приоритете?

— Традиционно отмечу: не бывает безрисковых отраслей, есть более или менее рискованные проекты. Существенных изменений в подходах не произошло: мы по-прежнему оцениваем финансовое состояние, отраслевые риски и залоги. Если говорить об упрощенных формах кредитования, то изменений в скоринге или подходах к обеспечению банк не вносил.

— Цифровые сервисы ВТБ активно развиваются, но при этом банк продолжает расширять сеть отделений. Почему офлайн-офисы по-прежнему востребованы и какие форматы наиболее эффективны?

— С одной стороны, мы, как и все компании, активно идем в диджитал: сегодня большинство рутинных операций совершается онлайн, и это большое достижение. Но при этом сохраняется устойчивый спрос на офисы. Как бы ни был развит предприниматель, у него все равно есть потребность в живом взаимодействии, и мы это видим. Поэтому мы выбрали модель, в которой цифровые сервисы сочетаются с комфортной средой физических офисов. Это направление мы продолжаем развивать, создавая удобные форматы обслуживания по всей стране.

Дополнительно сеть расширяется за счет интеграционных проектов. В частности, идет интеграция с Почта Банком — это значительное количество отделений и рабочих мест на базе «Почты России». В результате на сегодня у нас более 4 тыс. точек обслуживания. Планов по сокращению сети нет: в ближайшие пару лет мы сосредоточимся на реновации и приведении всей сети к единому современному формату ВТБ для разных клиентских сегментов.

— Региональная специфика будет как-то влиять на формат офисов?

— Безусловно. Если кратко, можно выделить несколько форматов, к которым мы сейчас идем. Первое — развитие флагманских отделений. Это знаковые центральные площадки, своего рода большие «супермаркеты», где клиенты всех сегментов могут получить не только банковские, но и небанковские сервисы. В первую очередь такие офисы открываются в столичных городах и городах-миллионниках. Недавно мы запустили их во Владивостоке, Самаре и Ростове-на-Дону — это пример современного банковского обслуживания.

Второе направление — легкий формат: компактные, функциональные офисы у дома, расположенные в местах с высокой концентрацией населения или крупных компаний.

Кроме того, развивается сеть точек удаленного обслуживания. Это не классические офисы, но площадки, где можно получить полноценные банковские услуги. Например, в апреле мы открыли такую точку в Московском метрополитене — на станции «Нижегородская» работает офис ВТБ. Это был эксперимент, и он получил положительную обратную связь как от города, так и от клиентов. Отдельно отмечу развитие концепции «культурного кода» в региональном оформлении офисов. Первые пространства в новом формате откроются летом в Москве и Калининграде. Идея заключается в том, чтобы учитывать особенности региона, его культурный и визуальный контекст.

Например, для северных территорий характерны сдержанные цвета и строгая геометрия — это отражает устойчивость и концентрацию. Урал и Сибирь — более индустриальный, «тяжелый» дизайн, подчеркивающий промышленную специфику. Юг — это мягкие линии и теплые цвета, более открытая среда. Дальний Восток — минимализм и близость к природе. Так, во Владивостоке мы оформили офис в стилистике программы защиты дальневосточного леопарда — это можно увидеть на Восточном экономическом форуме в этом году. Таким образом мы объединяем разные подходы и планируем дальше развивать сеть в ближайшие годы.