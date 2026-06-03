Бастрыкин запросил доклад о расселении аварийного дома во Владикавказе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Северной Осетии — Алании Валерию Устову доложить о ходе проверки по обращению о длительном нерасселении жильцов аварийного дома во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Бритаева. Здание 1957 года постройки признано непригодным для проживания: в стенах появились трещины, разрушаются кровля и кирпичная кладка фасада, в период осадков жилые помещения затапливаются. Строение признали аварийным в 2020 году, однако жильцом так и не расселили, запланировав процедуру не ранее, чем на 2029 год. Обращения в уполномоченные органы не принесли результатов.

В региональном следственном управлении уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская