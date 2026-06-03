Замдиректора колледжа в Ставрополе обвиняют в получении взяток со студентов

В Ставрополе перед судом предстанет сотрудница среднего профессионального учебного заведения. Как сообщили в краевой прокуратуре, фигурантка, занимавшая пост заместителя руководителя колледжа по воспитательной части, обвиняется в коррупционном нарушении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в октябре 2022 года, а затем в апреле 2023 года педагог получила от одной из студенток вознаграждение в размере 35 тыс. руб. Деньги передавались, как полагают правоохранители, за «закрытие» академической задолженности. При этом, по данным надзорного ведомства, девушка фактически не посещала занятия, и никакой проверки знаний не проводилось.

Уголовное преследование инициировано по факту незаконного получения лицом, наделенным управленческими функциями, средств за совершение неправомерных действий в пользу взяткодателя. В прокуратуре уточнили, что обвиняемая, используя свое служебное положение, могла способствовать реализации этих действий.

Материалы расследования уже переданы в Октябрьский районный суд краевого центра для рассмотрения по существу. Ведомство также взяло на себя поддержание государственного обвинения. Если вина сотрудницы колледжа будет доказана, ей грозит наказание вплоть до девяти лет лишения свободы, что является одним из самых серьезных сроков по данной категории экономических преступлений. Этот случай вновь привлекает внимание к проблеме коррупции в образовательной среде, где фиктивные отметки и списание долгов за вознаграждение подрывают принцип справедливой оценки знаний учащихся.

Станислав Маслаков