«МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. Соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Чибис. В числе приоритетных направлений сотрудничества — расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе.

Абонентская база Т-Мобайла выросла на треть год к году до 5 млн человек, а выручка превысила 22 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор банковского оператора Владимир Любимов в интервью «Ведомостям». Он отметил, что Т-Мобайл не конкурирует с операторами «большой четверки», а скорее борется за внимание клиента внутри своей экосистемы. Связь в периметре банка обеспечивает наилучшую защиту денег клиентов и удобство за счет использования одного приложения.

Автопроизводитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд руб. Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» в феврале заключила специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, рассказали «Ведомостям» два источника. В рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 млрд руб. в локализацию модельного ряда в России. По другим данным, реальная сумма может быть намного больше. Предполагается, среди прочего, и освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач.