Дачу Головина в Петербурге отреставрируют за 308 млн

ВТБ предоставил компании City Solutions (петербургский девелопер полного цикла, специализируется на возведении недвижимости и реставрации) кредит в размере 308 млн рублей до 2030 года по программе льготного финансирования восстановления объектов культурного наследия от ДОМ.РФ и Министерства культуры. Средства направят на реставрацию дачи Головина на Выборгской набережной, сообщила пресс-служба банка на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения

Фото: пресс-служба City Solutions Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения

Фото: пресс-служба City Solutions

Дача Головина — редкий сохранившийся памятник деревянного классицизма Петербурга, построенный в 1823–1824 годах по проекту архитектора Людвига Шарлеманя. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Проект предусматривает демонтаж поздних перегородок, восстановление исторических крылец, оконных проемов, лестниц и отделки. Работы планируют завершить в 2028 году.

После реставрации здание приспособят под современное использование, сохранив все охраняемые элементы. Вице-президент ВТБ Максим Кущ назвал проект примером социально ответственного инвестирования. Гендиректор City Solutions Василий Тимофеев подчеркнул, что льготное финансирование позволит провести полноценную научную реставрацию.

Карина Дроздецкая