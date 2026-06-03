Дагестан на ПМЭФ показал чемпионские трофеи бойцов ММА

На Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал 3 июня 2025 года, стенд республики Дагестан привлек внимание гостей не технологическими прорывами, а выставкой чемпионских поясов известных бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и боксера-тяжеловеса Султан-Ахмеда Ибрагимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Стенд Дагестана, оформленный в виде золотых крыльев и макета земного шара с парящими облаками, позиционируется как своеобразный музей спортивной славы и культурного наследия. В центре экспозиции под стеклом разместили главные трофеи, которые республика привезла в Северную столицу.

Каждый чемпионский пояс сопровождает табличка с подробным описанием: бой, дата и место, где спортсмен завоевал награду. У посетителей стенда есть возможность вплотную рассмотреть регалии Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру непобежденным, Ислама Махачева, ныне действующего чемпиона UFC в легком весе, и Султан-Ахмеда Ибрагимова, в прошлом владевшего титулом WBO. Организаторы не случайно сделали ставку на спортивную составляющую: Дагестан давно считается кузницей кадров для мировых единоборств, и такая экспозиция подчеркивает вклад республики в популяризацию ММА.

Рядом с трофеями бойцов установили золотой сервиз, выполненный в традиционном стиле, а также письменный набор «Московский Кремль». В комплект входит перекидной календарь, установленный на платформе с миниатюрными кремлевскими башенками. Одна из них имеет встроенные часы, что добавляет экспонату функциональности. Завершает композицию макет, иллюстрирующий концепцию комплексного развития центра Махачкалинско-Каспийской агломерации. Если верить представленным планам, в ближайшие годы власти региона намерены кардинально изменить облик прибрежной зоны, превратив ее в современный деловой и туристический кластер. По данным организаторов, интерес к стенду проявили не только делегаты форума, но и представители инвестфондов, рассматривающие возможность вложений в инфраструктурные проекты Дагестана.

Станислав Маслаков