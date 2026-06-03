ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим застройщиком ДНР — группой компаний «Садовое кольцо». Компании договорились о сотрудничестве по финансированию проектов застройщика — жилых комплексов «Садовые кварталы» и «Дом у моря». ВТБ открыл девелоперу кредитную линию на сумму более 12 млрд руб. Соглашение подписано в рамках Петербургского экономического форума. Заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников заявил, что создание, обновление и расширение жилого фонда в воссоединенных регионах — одна из важнейших задач на сегодня.

Госкорпорация «Росатом» снизила долю участия с 50% до 45% в дочернем медицинском холдинге «Медскан», который планирует IPO в сентябре. Об этом говорится в презентации «Медскана» для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель «Медскана» подтвердил снижение участия «Росатома» в группе, не уточнив конкретной доли, но подчеркнул, что госкорпорация «по-прежнему контролирует «Медскан»». Также медицинская группа провела допэмиссию привилегированных акций типа А, которые приобрел один из финансовых инвесторов, сообщил представитель «Медскана», не раскрывая конкретного покупателя.

Французская сеть «Ашан» подала заявку на регистрацию бренда «Бон Кафе», узнали «Известия». В планах ритейлера — услуги заказа еды, аренда помещений, работа закусочных и кафе. Эксперты отмечают, что этот сегмент стал одним из главных драйверов роста ритейла, несмотря на общий спад потребительской активности. По их словам, для французской компании это еще и способ использовать накопившуюся внутри нашей страны высокую ликвидность.