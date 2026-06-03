Ленобласть заключит на ПМЭФ соглашения на 300 млрд рублей

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что за четыре дня форума регион подпишет более 20 инвестиционных соглашений. Общий объем вложений — не менее 300 млрд рублей. В первый день запланированы проекты в АПК, жилищном строительстве, логистике и туризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий объем вложений — не менее 300 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Общий объем вложений — не менее 300 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Главное даже не цифры. Главное — куда придут эти деньги и чьи жизни изменят»,— сообщил господин Дрозденко.

В программе первого дня — расширение тепличных мощностей, развитие молочного животноводства, производство диетического питания, строительство жилых комплексов, распределительных центров и туристического кластера.

Кирилл Конторщиков