Ленобласть заключит на ПМЭФ соглашения на 300 млрд рублей
Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что за четыре дня форума регион подпишет более 20 инвестиционных соглашений. Общий объем вложений — не менее 300 млрд рублей. В первый день запланированы проекты в АПК, жилищном строительстве, логистике и туризме.
Общий объем вложений — не менее 300 млрд рублей
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Главное даже не цифры. Главное — куда придут эти деньги и чьи жизни изменят»,— сообщил господин Дрозденко.
В программе первого дня — расширение тепличных мощностей, развитие молочного животноводства, производство диетического питания, строительство жилых комплексов, распределительных центров и туристического кластера.