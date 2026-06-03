ВТБ намерен принять участие в программе льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников. Программа Минпромторга предусматривает льготное кредитование проектов по приобретению и внедрению промышленной робототехники и автоматизированных логистических решений. Кредиты будут предоставляться по ставке 3% годовых для проектов в воссоединенных регионах и 5% годовых — для остальных субъектов страны. Срок финансирования — до пяти лет, при этом льготные условия будут действовать до трех лет.

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, допускает его вывод на внешние рынки. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основательница компании, глава РВБ Татьяна Ким. По ее словам, компания задумывалась о создании собственного мессенджера после объединения с Russ. Она напомнила, что компания уже развивает платформу для видеошопинга — Wibes, и там тоже есть «легкая форма» мессенджера.

К 2030-му году кадровый кризис в российской экономике сохранится и может стать препятствием для роста компаний. Так считают российские СЕО, опрошенные «Ре-груп». В условиях неопределенности и растущей конкуренции, по мнению руководителей, критически важным станет умение адаптироваться к меняющейся ситуации, способность брать на себя риски и планировать экспансию бизнеса.