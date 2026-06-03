Работники мурманского океанариума опасаются за судьбу животных и учреждения

Сотрудники мурманского океанариума, который не работает с 2022 года, обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с открытым письмом, опубликованным в социальных сетях. В нем коллектив просит региональные власти помочь решить накопившиеся финансовые и организационные проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Сотрудники мурманского океанариума написали губернатору с просьбой о помощи

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечают авторы обращения, после приостановки деятельности из-за отсутствия лицензии на проведение мероприятий с участием животных учреждение оказалось в сложном положении. Несмотря на это, в океанариуме продолжают содержаться морские млекопитающие, в том числе серые тюлени.

По словам сотрудников, за последние годы была проведена масштабная реконструкция вольеров и установлено новое оборудование для очистки воды, однако для получения лицензии и возобновления работы необходимо завершить ремонт.

Коллектив также сообщил о растущих долгах перед ресурсоснабжающими организациями, налоговыми органами и сотрудниками. Зарплата работникам, по их словам, не выплачивается с февраля, однако они продолжают выполнять свои обязанности, чтобы обеспечить уход за животными.

Отдельную обеспокоенность вызывает перспектива потери земельного участка, на котором расположен океанариум. Кроме того, сотрудники называют себя «заложниками» ситуации, связанной с собственником учреждения, который в настоящее время находится под следствием.

«Сейчас самое время вернуться к работе по передаче океанариума в государственную собственность, пока мы не утратили коллектив океанариума, краснокнижных морских млекопитающих и не упустили шанс сохранить уникальный объект за Полярным кругом»,— говорится в обращении.

Авторы письма считают, что без оперативного вмешательства государства дальнейшее существование мурманского океанариума окажется под угрозой.

Матвей Николаев