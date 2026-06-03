Мужчина погиб при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

В результате детонации FPV-дрона на территории предприятия в хуторе Давыдкин Волоконовского округа Белгородской области тяжелые травмы получил один мирный житель. Врачи боролись за жизнь мужчины, но полученные им ранения оказались смертельными. Об этом 3 июня рассказали в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ ударили по Белгородской области 67 раз. Пострадали в общей сложности девять человек. Удары нанесли по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Ликвидировано 113 беспилотников.

Кроме того, четыре человека ранены за прошлые сутки в Курской области. За 24 часа над регионом нейтрализовали 164 беспилотника. Зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств и 167 артиллерийских обстрелов.

Денис Данилов