В Петербурге построят лабораторный комплекс для судостроительной отрасли за 1,6 млрд рублей
В Санкт-Петербурге появится крупный лабораторный комплекс для морской индустрии. Соглашение о реализации проекта было подписано с компанией «ИнженерноЭкспертный Центр» на площадке Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.
В Санкт-Петербурге создадут многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии
Фото: Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга
Новый центр разместится на территории площадью два гектара. Предполагается, что он станет одной из крупнейших научно-инновационных площадок страны, ориентированных на развитие судостроительной отрасли.
Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов отметил, что проект укрепит позиции города как одного из ключевых центров морской индустрии России.
«Сделан еще один серьезный шаг в укреплении позиций Санкт-Петербурга как ведущего центра судостроения и морской индустрии России. Проект расширяет научно-техническую инфраструктуру города и формирует единую экосистему для ускоренного вывода на рынок инновационной продукции»,— подчеркнул глава комитета.
Ожидается, что мощности комплекса позволят проводить высокотехнологичные экспертизы и исследования для нужд отрасли.
ИнженерноЭкспертный Центр» - дочерняя организация Российского морского регистра судоходства. Инвестиционный проект будет реализован при его финансовой поддержке.