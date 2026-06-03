В Петербурге построят лабораторный комплекс для судостроительной отрасли за 1,6 млрд рублей

В Санкт-Петербурге появится крупный лабораторный комплекс для морской индустрии. Соглашение о реализации проекта было подписано с компанией «ИнженерноЭкспертный Центр» на площадке Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге создадут многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии

Фото: Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга В Санкт-Петербурге создадут многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии

Фото: Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга

Новый центр разместится на территории площадью два гектара. Предполагается, что он станет одной из крупнейших научно-инновационных площадок страны, ориентированных на развитие судостроительной отрасли.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов отметил, что проект укрепит позиции города как одного из ключевых центров морской индустрии России.

«Сделан еще один серьезный шаг в укреплении позиций Санкт-Петербурга как ведущего центра судостроения и морской индустрии России. Проект расширяет научно-техническую инфраструктуру города и формирует единую экосистему для ускоренного вывода на рынок инновационной продукции»,— подчеркнул глава комитета.

Ожидается, что мощности комплекса позволят проводить высокотехнологичные экспертизы и исследования для нужд отрасли.

ИнженерноЭкспертный Центр» - дочерняя организация Российского морского регистра судоходства. Инвестиционный проект будет реализован при его финансовой поддержке.

Матвей Николаев