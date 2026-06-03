Почти 31 млн рублей взыскали с алиментщиков в Ставропольском крае

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ставропольскому краю в ходе серии оперативных мероприятий добились погашения задолженности по алиментам на сумму почти 31 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае подвели итоги масштабной акции по борьбе с неплательщиками алиментов. Как сообщили в региональном главке ФССП, в результате проведенных рейдов должники перечислили в пользу детей около 31 млн руб.

Оперативные действия разворачивались в нескольких направлениях. Помимо традиционных визитов по местам проживания неплательщиков, представители службы использовали нестандартные методы. В частности, вблизи крупных торгово-развлекательных комплексов жителям раздавали листовки с портретами разыскиваемых граждан.

В ходе операции удалось установить местонахождение шестерых злостных неплательщиков, которые ранее уклонялись от общения с законом и скрывались от приставов. По итогам рейда 47 нарушителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей). Еще 28 человек стали фигурантами уголовных дел по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.

«Ведомство продолжает системную работу по защите имущественных прав несовершеннолетних. Взыскание средств в пользу детей остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности», — пояснили в пресс-службе УФССП по Ставрополью.

Добавим, что принудительные меры воздействия в отношении родителей, игнорирующих свои обязательства, принимаются на постоянной основе. Подобные рейдовые мероприятия позволяют не только увеличить процент собираемости платежей, но и напомнить гражданам об ответственности за воспитание и содержание подрастающего поколения.

Станислав Маслаков