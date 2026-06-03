Новые речные трамвайчики выйдут на маршруты Вологды в конце июня

В Вологде завершились швартовые испытания двух речных трамвайчиков. Суда «Вологодские зори» и «Вологжанин» прошли проверку всех систем и готовы к навигации. Сейчас оформляются разрешительные документы и обустраиваются причалы. Пассажирские перевозки планируют запустить в конце июня, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирские перевозки планируют запустить в конце июня

Фото: Правительство Вологодской области Пассажирские перевозки планируют запустить в конце июня

Фото: Правительство Вологодской области

Трамвайчики приобретены при поддержке губернатора Георгия Филимонова к 880-летию города. После завершения регистрационных процедур они выйдут на туристические маршруты. Проект реализован в рамках программы развития городской инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков