Новые речные трамвайчики выйдут на маршруты Вологды в конце июня
В Вологде завершились швартовые испытания двух речных трамвайчиков. Суда «Вологодские зори» и «Вологжанин» прошли проверку всех систем и готовы к навигации. Сейчас оформляются разрешительные документы и обустраиваются причалы. Пассажирские перевозки планируют запустить в конце июня, сообщили в правительстве региона.
Пассажирские перевозки планируют запустить в конце июня
Фото: Правительство Вологодской области
Трамвайчики приобретены при поддержке губернатора Георгия Филимонова к 880-летию города. После завершения регистрационных процедур они выйдут на туристические маршруты. Проект реализован в рамках программы развития городской инфраструктуры.