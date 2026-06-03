В Тамбовской области запретят продажу энергетиков на территории соцобъектов

С 1 сентября 2026 года в Тамбовской области устанавливается запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в отдельных местах. К ним относятся здания и помещения, используемые для образовательной, медицинской и культурной деятельности, а также для занятий физкультурой и спортом. Соответствующий закон был принят облдумой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В марте 2020 года в Тамбовской области был принят закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. В октябре 2024-го он был отменен (утратил силу) в связи с тем, что сейчас подобный запрет установлен на федеральном уровне по всей стране. С июня 2025-го в КоАП РФ также была введена статья об административной ответственности за продажу энергетиков детям. Размер штрафов для юридических лиц составляет до 500 тыс. руб.

Инициатором законопроекта стал губернатор Евгений Первышов. Отмечается, что закон стал дополнительной мерой, «направленной на сохранение здоровья молодежи и формирование здорового образа жизни».

За нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с региональным законодательством. Для должностных лиц штраф за продажу энергетиков в запрещенных местах составит от 20 до 40 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб.

После вступления в силу закон будет действовать до 31 августа 2032 года включительно.

Денис Данилов