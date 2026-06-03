Из-за атаки БПЛА в Петербурге задерживаются авиарейсы из Минвод и Ставрополя

Атака беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург утром 3 июня привела к масштабным сбоям в расписании аэропортов Минеральных Вод и Ставрополя: на момент публикации задерживается отправление как минимум двенадцати рейсов, а еще четыре самолета полностью отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду, 3 июня, после отражения массированной атаки дронов в Ленинградской области и пригородах Санкт-Петербурга в воздушной гавани Минеральных Вод сложилась сложная оперативная обстановка. Согласно данным онлайн-табло, на вылет опаздывают лайнеры, следующие в Северную столицу, Анталью, Тбилиси, Ереван и Иваново. Максимальное отклонение от штатного расписания составляет четыре часа.

Угроза ударов заставила авиационные службы ввести ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково, что немедленно сказалось на маршрутах из южных регионов.

В ставропольском аэропорту также фиксируют задержки пассажирских рейсов. Речь идет о рейсах, связывающих Ставрополь с Санкт-Петербургом: суда на вылет и на прилет из города на Неве ждут часами. Встречающие в Минеральных Водах также пока не могут дождаться бортов из Нижнекамска, Челябинска, Нижневартовска, а также из Антальи и Иваново. Еще один авиарейс между Минводами и Петербургом и вовсе отменили — такая отметка стоит напротив двух направлений.

Напомним, что это не первый случай, когда стихия или внешние угрозы парализуют работу воздушной гавани КМВ. По состоянию на вечер 3 июня диспетчерские службы обещают постепенно нормализовать ситуацию, однако пассажирам рекомендуют уточнять статус вылета непосредственно перед выездом в аэропорт.

Станислав Маслаков