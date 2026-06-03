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В Сочи в 2026 году установят еще пять зарядных станций для электрокаров

В Сочи продолжают развивать инфраструктуру для экологически чистого транспорта. В рамках этой работы на муниципальных парковках выделяют специальные места для установки электрозарядных станций. В 2026 году на курорте планируют установить еще пять таких объектов, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во время зарядки владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться парковочным местом у станции. Вместе с тем доступ к зарядной инфраструктуре нередко затрудняют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые занимают предназначенные для электрокаров парковочные места.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к зарядным станциям на курорте регулярно проводят совместные рейды с участием представителей администрации Сочи и сотрудников Госавтоинспекции. Очередная проверка состоялась в Центральном районе города на улицах Пластунской, Советской, Воровского и Конституции.

Как отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, специальные места для зарядки электромобилей обозначены дорожными знаками. Однако такие парковочные пространства часто занимают автомобили, не имеющие отношения к электротранспорту. В отношении владельцев таких машин применяют меры административного воздействия.

По его словам, нарушителям приходится оплачивать штраф в размере 2,3 тыс. руб., а также расходы на эвакуацию транспортного средства и его хранение на специализированной стоянке. В настоящее время на муниципальных платных парковках Сочи оборудовано более 50 мест для зарядки электромобилей.

В ходе проведенного рейда с парковочных мест для электрокаров эвакуировали 12 транспортных средств. Все автомобили переместили на спецстоянку, а в отношении их владельцев составили административные материалы.

В администрации города подчеркнули, что развитие инфраструктуры для экологичного транспорта остается одним из направлений работы курорта. В связи с этим мероприятия по контролю за соблюдением правил парковки возле зарядных станций будут продолжены. Подобные рейды на регулярной основе проводят во всех районах Сочи.

Мария Удовик

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