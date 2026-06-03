Задолженность по зарплате в Карелии превысила 56 млн рублей

На конец апреля 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в Карелии достигла 56,6 млн рублей. По данным Карелиястата, своевременно не получили деньги 399 работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долг перед работниками в Карелии превысил 56 миллионов рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Долг перед работниками в Карелии превысил 56 миллионов рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольшая часть задолженности приходится на предприятия обрабатывающей промышленности. Их долг перед сотрудниками составляет 48,3 млн рублей, или 85,3% от общего объема просроченных выплат.

Второе место по размеру задолженности занимают организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, — 5,1 млн рублей. Далее следуют предприятия сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и охоты с долгом в 2,5 млн рублей.

В Карелиястате пояснили, что причиной невыплаты зарплат стало отсутствие у организаций собственных финансовых средств. При этом в статистику не включены данные о задолженности по заработной плате в субъектах малого предпринимательства.

Матвей Николаев