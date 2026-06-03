В Сочи открыли движение на участке федеральной трассы после ремонта

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» завершили ремонтно-восстановительные работы на участке км 189+079 — км 189+544 федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. После окончания работ движение на данном отрезке организовали по прежней схеме, сообщили в пресс-службе ФКУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Временную схему движения на участке ввели 27 ноября 2024 года после активизации оползневых процессов. Под воздействием обильных осадков и многолетней нагрузки на дорожное полотно произошло разрушение части федеральной трассы. В результате подвижек грунта раскрылись деформационные швы, образовалась значительная просадка проезжей части, сместилась существующая подпорная стена, а также были нарушены системы водоотведения. Площадь поврежденного участка составила около 1,4 тыс. кв. м.

Для стабилизации оползневых процессов специалисты приступили к первоочередным работам. Под слоями дорожной одежды в грунт забурили более 80 трубо-свай. В ходе восстановления построили две подпорные стены общей длиной 142 м. Существующую подпорную конструкцию частично разобрали и укрепили со стороны моря 57 горизонтальными наклонными анкерами длиной 27 м, которые связали между собой металлическими швеллерами.

Кроме того, на объекте выполнили устройство дренажной системы и ливневой канализации со стороны укрепленного склона. Работы проходили в сложных условиях. Участок федеральной трассы расположен в непосредственной близости от железнодорожного полотна, поэтому выполнение отдельных этапов приходилось согласовывать с графиком движения поездов. Для предотвращения транспортных заторов ремонт также приостанавливали на время курортного сезона 2025 года, временно восстановив дорожное полотно и организовав движение по двум полосам в каждом направлении.

Дополнительные сложности создавали продолжительные осадки, которые сохранялись на территории Сочи фактически с ноября. Несмотря на это, ремонтно-восстановительные работы на технически сложном участке завершили спустя 18 месяцев.

С началом курортного сезона 2026 года движение по федеральной трассе А-147 восстановили. При этом на участке продолжаются работы по благоустройству территории и нанесению постоянной дорожной разметки. В ближайшие дни водителям рекомендуют учитывать временные дорожные знаки и действующие ограничения движения.

Мария Удовик