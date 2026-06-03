Мурманская область и Индия договорились о расширении партнерства на ПМЭФ

Губернатор Андрей Чибис на полях ПМЭФ обсудил с главой «Индийского бизнес-альянса» Сэмми Котвани масштабирование сотрудничества. Товарооборот региона с Индией за год вырос более чем на 60%. Приоритеты — совместная логистика, загрузка портов, судоремонт, морское машиностроение и переработка морепродуктов. Осенью в Заполярье прибудет индийская делегация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приоритеты — совместная логистика

Фото: Правительство Мурманской области Приоритеты — совместная логистика

Фото: Правительство Мурманской области

«Арктика сегодня — точка притяжения инвестиций. Открывать эти возможности мы готовы только самым сильным партнерам. Индия — именно такой партнер»,— заявил господин Чибис.

Стороны также договорились расширять культурный обмен.

Кирилл Конторщиков