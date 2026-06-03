Более 40% населения Карелии не обеспечены качественной водой

В 2025 году качественной питьевой водой в Карелии были обеспечены чуть более 300 тысяч человек, что составляет 57,9% населения республики. Такие данные приведены в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Карелии качественной питьевой водой обеспечено только 58% жителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Карелии качественной питьевой водой обеспечено только 58% жителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 7,3%. Также сократилась доля жителей, получающих качественную воду через централизованные системы водоснабжения: с 60,8% в 2024 году до 57,6% в 2025-м.

Среди городского населения доступ к доброкачественной водопроводной воде имели 69,2% жителей. Годом ранее этот показатель составлял 71,8%.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 13 районах Карелии пробы воды не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам как по химическим, так и по микробиологическим показателям. Одной из главных причин ухудшения ситуации специалисты называют высокий уровень износа водопроводных сетей, который превышает 70%. По данным ведомства, это создает риск вторичного загрязнения воды при ее транспортировке по распределительной системе.

Матвей Николаев