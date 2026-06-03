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Депутат Европарламента не смог вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту Брюсселя

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя отправиться на Петербургский международный экономический форум. Причиной стала спонтанная забастовка авиадиспетчеров в Бельгии, парализовавшая работу аэропорта Брюсселя. Десятки рейсов были отменены, сообщил РИА Новости источник.

Забастовка сотрудников диспетчерской службы проходила в ночь на 2 июня и во вторник

Забастовка сотрудников диспетчерской службы проходила в ночь на 2 июня и во вторник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Забастовка сотрудников диспетчерской службы проходила в ночь на 2 июня и во вторник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Забастовка сотрудников диспетчерской службы, обслуживающей аэропорты королевства, проходила в ночь на 2 июня и во вторник. В результате были отменены десятки рейсов, что нарушило планы ряда участников форума.

Кирилл Конторщиков

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