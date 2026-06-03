Новгородская область подпишет 28 соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Восемь из них будут инвестиционными с общим объемом вложений бизнеса в 8 млрд рублей, рассказал губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новгородская область на ПМЭФ-2026 подпишет инвестсоглашения на 8 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области Новгородская область на ПМЭФ-2026 подпишет инвестсоглашения на 8 млрд рублей

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области

«Это новые проекты, рабочие места и дополнительные возможности для развития региона»,— подчеркнул господин Дронов.

Он отметил, что на стенде региона можно увидеть знаковые символы области — памятник Тысячелетию России, арки Ярославова дворища и вечевой колокол. При помощи 3D-очков на площадке можно ознакомиться с крупными проектами — особой экономической зоной «Новгородская», современным университетским кампусом, ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и ведущими предприятиями Новгородской области.

Матвей Николаев