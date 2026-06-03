Между Петрозаводском и Мурманском возобновили прямые авиарейсы спустя 30 лет

Прямое авиасообщение между Петрозаводском и Мурманском возобновилось впервые более чем за 30 лет. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по средам, в течение летнего сезона — с июня по август. Вылет из столицы Карелии запланирован на 11:40, прибытие в Мурманск — в 13:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня открывается прямое авиасообщение между Мурманском и Петрозаводском

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сегодня открывается прямое авиасообщение между Мурманском и Петрозаводском

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обратный рейс отправляется в 14:00 и прибывает в Петрозаводск в 15:25. Время в пути составит около полутора часов.

Прямые перелеты между двумя городами существовали еще в советский период, однако были прекращены в начале 1990-х годов. С тех пор регулярного авиасообщения по этому маршруту не было. Попытки возобновить рейсы предпринимались в 2019–2020 годах, а в 2022 году некоторое время действовал транзитный маршрут через Петрозаводск, но он быстро был закрыт.

Новый рейс выполняется на самолетах Bombardier CRJ200 и субсидируется из федерального бюджета. Благодаря этому стоимость билетов начинается от 4 790 рублей.

Матвей Николаев