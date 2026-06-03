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Туристы из Белоруссии и Китая остаются самыми частыми гостями Петербурга

Санкт-Петербург наиболее активно посещают туристы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также Китая, Ирана, Турции и Индии. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, пишет РИА Новости. По словам главы города, среди стран ближнего зарубежья лидерами по числу туристов остаются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Беглов раскрыл, из каких стран чаще всего приезжают туристы в Петербург

Беглов раскрыл, из каких стран чаще всего приезжают туристы в Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Беглов раскрыл, из каких стран чаще всего приезжают туристы в Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди государств дальнего зарубежья наибольший интерес к городу на Неве проявляют жители Китая, Ирана, Турции и Индии. Господин Беглов отметил, что значительный потенциал для дальнейшего роста турпотока власти видят в арабских странах, Китае и государствах Юго-Восточной Азии.

Губернатор также сообщил, что в 2025 году международный пассажиропоток аэропорта Пулково достиг 4,9 млн человек. Всего за год аэропорт обслужил 20,7 млн пассажиров.

Матвей Николаев

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