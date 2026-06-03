В Ставропольском крае выдача «займов до зарплаты» сократилась на 39%

В апреле текущего года на Ставрополье было выдано 23 тыс. PDL-займов («займов до зарплаты»). Это на 38,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, выдача PDL-займов также сократилась и в Дагестане: в регионе было выдано 8,7 тыс. займов (-43,1%). «Выдача PDL-займов в последнее время сокращается по всей стране. Микрофинансовые организации компенсируют количественное падение выдачи за счет роста средней суммы займа и смещения портфеля в сторону IL-займов (аналог банковских потребительских кредитов)»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева