В Воронежской области произошел пожар на банкротящемся пивзаводе

На пивзаводе «Райт» в селе Правая Хава Верхнехавского района Воронежской области вчера вечером произошел пожар. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Дежурный получил сообщение о пожаре в 19:07. На место прибыли 19 спасателей на пяти спецмашинах. К 19:50 они ликвидировали возгорание.

Из-за происшествия выгорела мастерская, были повреждены огнем потолки на складе и в пристройке, а также межэтажное перекрытие.

Спасатели устанавливают причину пожара.

«Райт» — один из крупнейших производителей пива в Воронежской области в «нулевые» и 2010-е годы. Он выпускает напитки под такими брендами, как Right, «Прага», «Чешское». По собственным данным компании на 1 января 2025-го, «Райт» владел пивоваренным заводом в селе Правая Хава Верхнехавского района Воронежской области, а также сетью из 88 магазинов разливного пива в Воронеже, Липецке, Рязани и Тамбове, работавших под брендами «Пивоварня» и «Хмельбург».

По данным Rusprofile, ООО «Райт» было зарегистрировано в ноябре 2006 года в Верхнехавском районе Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство пива. Единственным владельцем является Анатолий Зенищев. Директор — Андрей Стреляев. В 2024 году выручка общества составила 42 млн руб., убыток — 11 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. В отношении организации открыто 12 исполнительных производств с общей суммой текущей задолженности около 59,6 млн руб. По данным на 10 мая 2026 года, налоговая задолженность составляет 62,9 млн руб. Господину Зенищеву также принадлежат три верхнехавских компании: производитель пива ООО «Пивовар», производитель солода ООО «Дом солода» и производитель безалкогольных напитков ООО «Райт+». Две последние фирмы находятся в процессе ликвидации и должны прекратить существование 28 сентября 2026 года.

В конце 2025 года Межрайонная инспекция ФНС №15 по региону обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском о банкротстве ООО «Райт». Заявление было принято к производству, заседание по нему назначено на 8 июня. Также управление Федеральной службы судебных приставов по региону ходатайствовало о принятии обеспечительных мер, но суд не нашел оснований для паузы в реализации арестованного имущества должника.

Подробнее о банкротстве пивзавода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова