В Краснодарском крае утром 3 июня объявили авиационную опасность

Утром 3 июня в Краснодарском крае была объявлена авиационная опасность. Уведомления от РСЧС об угрозе падения взрывных устройств поступили жителям региона в 9:58.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Граждан призывают незамедлительно принять меры безопасности и оставаться в защищенных помещениях до получения сигнала «Отбой». В квартирах рекомендуется укрываться в комнатах без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой.

Находясь на улице, следует избегать открытых пространств, не использовать автомобили в качестве укрытия и держаться подальше от стен многоэтажных домов. В случае обнаружения фрагментов взрывных устройств категорически запрещено приближаться к ним — необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 112.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 3 июня были перехвачены и уничтожены 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. В Минобороны уточнили, что все обнаруженные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО. Информация о последствиях атак на земле и возможных пострадавших в сообщении ведомства не приводится.

Анна Гречко